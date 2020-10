Angesichts der steigenden Zahl an Corona-Infektionen in Russland werden die Auflagen verschärft.

Wie die Nachrichtenagentur Ria berichtet, ordnete die Verbraucherschutz-Behörde eine Sperrstunde für Restaurants und Bars an. Die Lokale müssten von 23 Uhr in der Nacht bis sechs Uhr in der Früh geschlossen bleiben. Innerhalb eines Tages registrierten die Behörden zuletzt 16.550 neue Infektionen, allein mehr als 4.300 davon in der Hauptstadt Moskau.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.