Russland verschiebt wegen der Coronavirus-Pandemie die Militärparade zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg.

Präsident Putin sagte in Moskau, die Eindämmung des Erregers lasse keine derartige Großveranstaltung zu. Der 9. Mai sei heilig, aber das Leben eines jeden Menschen sei es auch. Der Tag des Sieges werde trotzdem in den Familien gefeiert - mit dem Andenken an die Helden, erklärte Putin. Das russische Verteidigungsministerium hatte bis zuletzt an dem Termin festgehalten. Allerdings baten auch Kriegsveteranen darum, das Ereignis zu verschieben. Ein neues Datum für die Parade gab der Kreml nicht bekannt. Sie soll aber noch in diesem Jahr stattfinden.