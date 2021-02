Die Fluggesellschaft Ryanair muss eine umstrittene Werbung mit dem Slogan "Jab and Go" (auf Deutsch etwa: "Impfen und los") zurückziehen.

Damit warb die Billig-Airline für unbeschwerten Urlaub nach einer Corona-Impfung im kommenden Sommer. Der Werbeslogan könne Verbraucher in die Irre führen, teilte die britische Aufsichtsbehörde Advertising Standards Authority mit. Mehrere Zuschauer hatten den im Fernsehen geschalteten Clip als "geschmacklos" bezeichnet. Andere hatten kritisiert, Ryanair verharmlose die Pandemie oder deute an, dass im Sommer alle unbeschwert in den Sommerurlaub reisen könnten.



Ryanair erklärte, man habe keinerlei spezifische Behauptungen zu den Impfungen gemacht und habe einen optimistischen Blick in die Zukunft geben wollen. "Wichtige Kontextfaktoren" müssten berücksichtigt werden, wenn man sich die Werbung anschaue.