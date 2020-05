Die irische Billigfluglinie Ryanair will wegen der Corona-Krise bis zu 3.000 der weltweit 18.000 Stellen abbauen.

Wie das Unternehmen in Dublin mitteilte, müssen die Beschäftigten zudem mit unbezahltem Urlaub, Lohnkürzungen um bis zu 20 Prozent sowie mit der Schließung einiger Standorte in Europa rechnen. Ryanair-Chef O'Leary sagte der BBC, der geplante Stellenabbau sei das Minimum, um die kommenden zwölf Monate zu überleben. Er selbst werde ein Jahr lang auf die Hälfte seines Gehalts verzichten. Die Fluggesellschaft geht davon aus, dass in den Monaten April, Mai und Juni nur ein Prozent ihrer geplanten Flüge tatsächlich stattfindet.



Gegen den Stellenabbau protestierte die britische Gewerkschaft Unite. Ryanair habe umfangreiche Rücklagen und sei besser für die Bewältigung von Krisen ausgestattet als andere Unternehmen, argumentierte die Arbeitnehmervertretung.