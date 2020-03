Vor der Ministerpräsidentenkonferenz hat der saarländische Ministerpräsident Hans für bundesweit gültige Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus plädiert.

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, allerdings seien die Situationen nicht in allen Bundesländern gleich. Einschränkungen des öffentlichen Lebens sollten daher verhältnismäßig sein. Für das Saarland seien die strikten Ausgangsbeschränkungen angemessen, da es in unmittelbarer Nähe zu einem französischen Risikogebiet liege. Man habe hier sozusagen Waffengleichheit schaffen müssen. Selbiges treffe auch auf Bayern zu. Hans erklärte, die Ausbreitung des Coronavirus stelle Deutschland vor noch nie dagewesenen Herausforderungen. In dieser Situation sei es ein Glücksfall, dass Deutschland große finanziellen Rücklage habe. So könne man Masseninsolvenzen verhindern. Nach der Krise müsse man das gesamte Land gesellschaftlich neu aufstellen, sagte Hans.



Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder beraten heute über weitere Schritte im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. In einer Schaltkonferenz soll es am Nachmittag vor allem darum gehen, ob bundesweite Ausgangsbeschränkungen verhängt werden sollen.