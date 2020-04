Im Saarland müssen die im Zuge der Corona-Pandemie verfügten Ausgangsbeschränkungen ab sofort gelockert werden.

Das entschied der Verfassungsgerichtshof in Saarbrücken. Begegnungen in Familien sowie das Verweilen im Freien unter Wahrung der notwendigen Abstände sind demnach wieder möglich. Mit der Entscheidung reagierte das Gericht auf den Eilantrag eines saarländischen Bürgers. Dieser hatte Verfassungsbeschwerde eingelegt und eine einstweilige Anordnung gegen die Beschränkung beantragt. Er sah sich laut Gericht in seinem Grundrecht der Freiheit der Person verletzt.



Seit dem 21. März durften die Saarländer ihre Wohnung wegen der Corona-Pandemie nur mit einem triftigen Grund verlassen. Dazu gehören der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe oder Arztbesuche.