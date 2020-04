Nach einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes müssen die Ausgangsbeschränkungen in dem Bundesland gelockert werden.

Die Richter in Saarbrücken entschieden, es gebe aktuell keine belastbaren Gründe dafür, Menschen uneingeschränkt das Verlassen der Wohnung zu verbieten. Damit sind Begegnungen in Familien sowie das Verweilen im Freien unter Wahrung der notwendigen Abstände ab sofort wieder möglich. Mit der Entscheidung reagierte das Gericht auf den Eilantrag eines saarländischen Bürgers. Dieser hatte Verfassungsbeschwerde eingelegt, weil er sich in seinem Grundrecht der Freiheit der Person verletzt sah.



Seit dem 21. März durften die Saarländer ihre Wohnung wegen der Corona-Pandemie nur mit einem triftigen Grund verlassen. Dazu gehörten der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe oder Arztbesuche.