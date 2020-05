Sachsen-Anhalt und das Saarland haben die wegen der Corona-Pandemie geltenden Kontaktbeschränkungen gelockert.

In Sachsen-Anhalt dürfen von Montag an fünf Menschen zusammen unterwegs sein, auch wenn sie nicht in einem Haushalt leben, wie die Landesregierung in Magdeburg beschloss. Bisher war nur die Begleitung von einer Person außerhalb des eigenen Haushalts erlaubt. Zudem dürfen auch große Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern unter Auflagen wieder öffnen. Auch Massage- und Fußpflegepraxen sowie Nagelstudios können dann wieder Kunden empfangen. Zudem wurde das Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen aufgehoben. Ab dem 8. Mai können Kinderspielplätze unter bestimmten Bedingungen wieder genutzt werden. Diese Regelung gilt auch für das Saarland ebenso wie die Öffnung größerer Geschäfte ab Montag, wie Ministerpräsident Hans in Saarbrücken mitteilte. Mit der Gastronomie solle bis Ende des Monats ein Konzept zur Öffnung erarbeitet werden.



Die Lockerungen folgen auf die Bund-Länder-Schaltkonferenz vom vergangenen Donnerstag. Dort gab es eine Einigung darauf, dass weitere Schritte für eine vorsichtige Abkehr von den bisherigen Beschränkungen getroffen werden können - unter Beibehaltung von Hygiene- und Abstandsregeln.