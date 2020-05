Sachsen-Anhalt und das Saarland wollen heute weitere Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen beschließen.

In Magdeburg und Saarbrücken wollen die Landesregierungen am frühen Nachmittag Einzelheiten bekanntgegeben werden. Die Ministerpräsidenten Haseloff und Hans haben unter anderem bereits angekündigt, dass künftig auch große Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Fläche öffnen dürfen.



Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer hatten sich am Donnerstag auf weitere Schritte für eine vorsichtige Abkehr von den bisherigen Corona-Beschränkungen verständigt. So sollen Spielplätze unter Beibehaltung von Hygiene- und Abstandsregeln wieder öffnen können, ebenso Museen und Zoos. Auch Gottesdienste sollen wieder zugelassen werden. Hessen hatte daraufhin bereits am Freitag Lockerungen beschlossen.