Als erstes Bundesland verschärft Sachsen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus.

Ministerpräsident Kretschmer teilte nach einer Kabinettssitzung in Dresden mit, ab kommenden Montag blieben Schulen, Kitas sowie große Teile des Einzelhandels geschlossen. Ausnahmen gälten lediglich für Waren des täglichen Bedarfs.



Sachsen müsse jetzt zur Ruhe gebracht werden, sagte Kretschmer. Das sei die einzige Möglichkeit, das Infektionsgeschehen zu stoppen. Sachsen liegt den Angaben zufolge bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 319 - doppelt so hoch wie im bundesweiten Durchschnitt.



Die sächsische Landesregierung will ihr Vorhaben nun mit den parlamentarischen Gremien, in der Wirtschaft und mit sozialen Verbänden besprechen. Am Freitag könnte nach einer Sondersitzung des sächsischen Kabinetts ein Beschluss gefasst werden.

Thüringen will über die Feiertage keine Lockerungen

In Thüringen sollen die Corona-Kontaktbeschränkungen über die Weihnachtsfeiertage und Silvester nicht gelockert werden. Das sieht ein Vorschlag der rot-rot-grünen Landesregierung vor, über den noch mit Kommunen beraten werden soll. Auch der Landtag soll sich demnach mit dem Thema beschäftigen. Die saarländische Landesregierung teilte mit, für Heiligabend sowie jeweils am Silvester- und Neujahrstag werde ein Alkoholverbot auf belebten Plätzen und Straßen gelten. An den gelockerten Kontaktbeschränkungen über die Feiertage wolle man festhalten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 8.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 27.11.)

Test und Schutz

+ Schutz: So soll die Impfung gegen das Coronavirus organisiert werden (Stand: 20.11.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 28.11.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 16.11.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus wei�? (Stand: 30.11.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 14.11.)

Ansteckung und Übertragung

+ Positive Beispiele: Kann Deutschland von anderen Ländern lernen? (Stand 3.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 27.11.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 20.11.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.