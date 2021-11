Angesichts steigender Coronazahlen kommen auf Ungeimpfte in Sachsen stärkere Einschränkungen zu.

Die schwarz-rot-grüne Regierung will in bestimmten Bereichen wie Restaurants, Bars und bei Konzerten die 2G-Regel einführen, wie ein Sprecher des Sozialministeriums in Dresden sagte. Die neue Coronaschutzverordnung soll am Freitag abschließend beraten werden und am Montag in Kraft treten. Diskutiert wird auch die Einführung einer FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Bislang reicht dort ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.