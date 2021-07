Die Sächsische Impfkommission empfiehlt eine Corona-Schutzimpfung für alle Kinder ab zwölf Jahren.

Damit weicht die Landes-Impfkommission von der Linie der Stiko ab, die eine Immunisierung für Kinder und Jugendliche nur in Ausnahmefällen empfiehlt. Die neue Regel gilt ab Sonntag, wie in Dresden mitgeteilt wurde. Der Vorsitzende der Sächsischen Impfkommission, Grünewald, sagte im Deutschlandfunk Kultur, die Empfehlung beruhe auf der Grundlage relativ neuer Daten von rund 6,1 Millionen Impfungen an Kindern und Jugendlichen in den USA. Auch aus Israel habe man seit einer Woche Daten von einer hohen sechsstelligen Zahl an Impfungen. Die Auswertung zeige, dass die Impfung auch einen Vorteil für die Kinder habe und nicht nur andere schütze. Sie sei zudem für diese Altersgruppe sicher. Eine Impfung bleibe aber nach wie vor eine individuelle Entscheidung.



Grünewald betonte, man habe keine anderen Daten als die Stiko, interpretiere diese aber wohl anders. Vielleicht habe man als Landesinstitution aber auch die Möglichkeit, etwas schneller zu agieren, sagte er. Sachsen hat nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur als einziges Bundesland eine eigene Impfkommission.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.