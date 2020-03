Der Pharmakonzern Sanofi will in Frankreich ein Malaria-Medikament zur Behandlung von Coronavirus-Infizierten zur Verfügung stellen.

Das Unternehmen erklärte an seinem Sitz in Paris, erste Studien zum Einsatz von Plaquenil seien "vielversprechend" gewesen. Sanofi biete der französischen Regierung deshalb mehrere Millionen Dosen der Arznei an, mit denen bis zu 300.000 Infizierte behandelt werden könnten.



Die französische Regierung betonte, man wolle die Tests zunächst auf eine größere Zahl von Patienten ausweiten. Denn ein wissenschaftlicher Nachweis, dass das Malaria-Mittel gegen das Coronavirus wirkt, steht noch aus. In einem Institut für Infektionskrankheiten in Marseille war die Arznei an 24 infizierten Patienten getestet worden. Wie der Institutsleiter sagte, war das Virus bei drei Vierteln von ihnen eine Woche später nicht mehr nachweisbar.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus und dessen Auswirkungen

