EU-Parlamentspräsident Sassoli geht davon aus, dass zum Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft nach der Corona-Krise weit höhere Summen aufgewendet werden müssen als bislang diskutiert.

In einem Interview mit der ARD sprach sich Sassoli für ein gemeinsames europäisches Schuldeninstrument aus. Die Idee gemeinsamer Anleihen der Eurostaaten wird unter dem Schlagwort Corona-Bonds diskutiert. Der Chef der Eurogruppe, der portugiesische Finanzminister Centeno, rief dazu auf, offen über solche Corona-Anleihen zu diskutieren. Deutschland, aber auch andere EU-Staaten lehnen dies ab. Das CDU-Vorstandsmitglied Brok befürwortete allerdings zeitlich begrenzte gemeinsame Anleihen. Dies sei angesichts der katastrophalen Lage in Italien, Spanien und Frankreich unvermeidbar. Auch die deutsche EZB-Direktorin Schnabel brachte gegenüber der griechischen Zeitung "To Vima" die Möglichkeit einmaliger Corona-Bonds ins Gespräch.



Spaniens Ministerpräsident Sánchez rief die EU-Mitgliedsstaaten auf, eine - Zitat - Kriegswirtschaft auf die Beine zu stellen. Er schrieb in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", in den vergangenen Wochen seien zwar wichtige Beschlüsse gefasst worden wie das befristete Notfall-Ankaufprogramm der Europäischen Zentralbank oder das Kreditprogramm der EU-Kommission zur Finanzierung von Kurzarbeit. Dies alles sei aber nicht genug. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach sich in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag" für massive Investitionen in den EU-Haushalt aus.