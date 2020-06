Saudi-Arabien will wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nur tausend Gläubigen die Pilgerfahrt nach Mekka erlauben.

Das kündigte der zuständige Minister Benten in Riad an. Seinen Angaben zufolgen dürfen nur Menschen unter 65 Jahren und ohne chronische Erkrankungen kommen. Noch vor ihrer Ankunft sollten sie getestet werden und sich nach der Pilgerfahrt in Quarantäne begeben. Muslime außerhalb Saudi-Arabiens dürfen an der Ende Juli geplanten Pilgerfahrt nicht teilnehmen.



Im vergangenen Jahr waren etwa 2,5 Millionen Gläubige nach Mekka gepilgert.