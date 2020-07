Die Kinderrechtsorganisation Save the Children warnt vor einem globalen Bildungs-Notstand durch die Covid-19-Pandemie.

Laut einem Bericht der Organisation könnten bis zum Jahresende fast zehn Millionen Kinder für immer vom Schulunterricht ausgeschlossen sein. Besonders gefährdet seien Mädchen in ärmeren Ländern oder Konfliktregionen. Aufgrund der Schulschließungen und wirtschaftlicher Probleme würden viele zur Arbeit gedrängt oder zu Frühehen gezwungen.



Vor der Pandemie gingen laut Save the Children weltweit 258 Millionen Kinder und Jugendliche nicht zur Schule. Durch die corona-bedingten Schulschließungen seien es zwischenzeitlich 1,6 Milliarden gewesen, aktuell liege die Zahl bei etwa einer Milliarde. Am größten sei das Risiko, nicht mehr zur Schule zurückzukehren, in zwölf Staaten, die überwiegend in West- und Zentralafrika liegen. Aber auch der Jemen und Afghanistan zählen dazu.