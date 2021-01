Für Menschen, die aus Ländern mit besonders hohen Corona-Infektionszahlen nach Deutschland einreisen, gelten seit Mitternacht strengere Regeln.

Zu den 25 Hochrisikogebieten zählen unter anderem das Nachbarland Tschechien, sowie Portugal, Spanien, Ägypten und die USA. Wer von dort kommt, muss bereits vor der Abreise einen negativen Corona-Test vorweisen können. Die Bundespolizei führt nach eigenen Angaben verstärkt Kontrollen an den Flughäfen durch. In Frankfurt waren demnach Passagiere von 17 Flügen aus fünf Ländern betroffen, in München waren es 15 Flüge vor allem aus Spanien und Portugal. Die neue Kategorie "Hochrisikogebiet" umfasst Länder mit einem Inzidenzwert von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche sowie Länder mit einer besonderen Ausbreitung der infektiöseren Virus-Mutationen.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.