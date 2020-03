Bundestagspräsident Schäuble hat betont, dass das Parlament angesichts der Corona-Pandemie handlungsfähig bleiben muss.

Der CDU-Politiker sagte in der Plenarsitzung in Berlin, darüber sei man sich fraktionsübergreifend einig. Zugleich wolle man das Infektionsrisiko so weit wie irgend möglich minimieren. Wörtlich sagte Schäuble: "Die parlamentarische Demokratie wird nicht außer Kraft gesetzt." Der FDP-Haushaltspolitiker Fricke sagte im Deutschlandfunk, wenn man von Polizei und Supermarkt-Mitarbeitern erwarte, dass sie arbeiteten, dann gelte das für Abgeordnete erst recht.



Der Bundestag will am Nachmittag über ein umfassendes Hilfspaket und insbesondere einen Nachtragshaushalt von 156 Milliarden Euro entscheiden. Geplant ist auch ein Stabilisierungsfonds für die Wirtschaft, in den noch einmal mehrere hundert Milliarden Euro fließen sollen. Auch für die Krankenhäuser sind umfangreiche Hilfen vorgesehen. Darüber hinaus soll es unbürokratische Maßnahmen für kleinere Betriebe und Solo-Selbständige ebenso geben wie finanzielle Erleichterungen für Familien und Mieter.



Bei der Sitzung wurde Bundeskanzlerin Merkel von Vizekanzler Scholz vertreten. Die Kanzlerin befindet sich in häuslicher Quarantäne. Es geht ihr aber nach Angaben von Regierungssprecher Seibert gut.