Bundestagspräsident Schäuble sieht in der Corona-Pandemie eine neue Erfahrung für die Menschheit.

Seit dem Zweiten Weltkrieg habe man nichts Vergleichbares erlebt, sagte der CDU-Politiker am Abend im ARD-Fernsehen. Aufgabe der Politik sei es zu Beginn der Pandemie auch gewesen, Panik zu verhindern. Das sei gelungen. Auch der Föderalismus habe funktioniert. Nun müsse man auf regionaler Ebene angemessene Regelungen für Lockerungsmaßnahmen treffen.



Der stellvertretende AfD-Chef Brandner warf der Bundesregierung zahlreiche Verfassungsbrüche vor. Die Corona-Beschränkungen würden unter anderem gegen das Recht auf freie Entfaltung und das Demonstrationsrecht verstoßen, sagte Brandner auf einer AfD-Kundgebung in Dessau-Roßlau mit 50 Teilnehmern. Die Runde der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin, in der das Vorgehen in der Krise koordiniert wird, bezeichnete er als "Seuchen-Politbüro".