Bundestagspräsident Schäuble hat Bund und Länder vor ihrem Corona-Gipfel am kommenden Dienstag aufgerufen, bei weiteren Maßnahmen gegen die Pandemie die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Der CDU-Politiker sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", es bleibe zentral, dass die Exekutive die Verantwortung des Einzelnen fest im Blick habe und auf so viel Freiheit wie möglich setze.

Es sei unmöglich, per Gesetz jeden Corona-Todesfall zu verhindern. Er habe deshalb die Grundüberzeugung, dass die Politik die Abwägung zwischen dem Schutz des Lebens und den Nachteilen der Corona-Maßnahmen nicht komplett per Verordnung oder Gesetz auflösen könne. Die Verantwortung liege auch in den Händen der Ärzteschaft, der Wissenschaft und der Ethiker.



Schäuble verwies auch auf die Auswirkungen bestimmter Maßnahmen auf die weniger wohlhabenden Regionen der Welt. Gesperrte Häfen, geschlossene Märkte und unterbrochene Lieferketten träfen die Bauern dort hart. Sie könnten ihre Ernte nicht mehr verkaufen, es mangele ihnen an Dünger und Saatgut, und die Nahrungsmittelpreise stiegen dadurch massiv, meinte Schäuble.



Der strenge Lockdown in Deutschland gilt noch bis 10. Januar. Bereits am 5. Januar wollen die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel darüber beraten, ob die Schutzmaßnahmen verlängert werden sollen. Politiker verschiedener Parteien haben dies bereits befürwortet.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.