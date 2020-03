Der Medienwissenschaftler Otfried Jarren kritisiert die Berichterstattung des deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehens über das Coronavirus.

Seit Wochen treten immer die gleichen Experten und Politiker auf, die als Krisenmanager präsentiert würden, schreibt Jarren in einem Beitrag für den Fachdienst "epd Medien". Dadurch inszeniere das Fernsehen zugleich Bedrohung und exekutive Macht - und betreibe "Systemjournalismus". Vor allem der Norddeutsche Rundfunk falle ihm durch eine "besondere Form der Hofberichterstattung" auf.



"Die Chefredaktionen haben abgedankt", folgert Jarren. In der Berichterstattung fehlten "alle Unterscheidungen, die zu treffen und nach denen zu fragen wäre: Wer hat welche Expertise? Wer tritt in welcher Rolle auf?" Gesendet würden zudem größtenteils einzelne Statements, eine echte Debatte zwischen Expertinnen und Experten entstehe nicht, schreibt der Medienwissenschaftler. Otfried Jarren ist emeritierter Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich und Präsident der Eidgenössischen Medienkommission in der Schweiz.

"Den verlängerten Arm der Regierung spielen"

Auch Medienjournalisten kritisierten zuletzt eine Gleichförmigkeit in der Berichterstattung über das Coronavirus. So schrieb Andrej Reisin im Portal Übermedien, auch in Krisenzeiten sei es nicht die Aufgabe der Medien, den verlängerten Arm der Regierung zu spielen und Kampagnen à la "Wir vs. Virus" zu inszenieren, wie es etwa die Tagesschau in sozialen Medien getan habe.



Natürlich sei es "ein Ritt auf der Rasierklinge", auf der einen Seite nichts zu verharmlosen und nicht den Eindruck zu erwecken, die Maßnahmen seien übertrieben, und auf der anderen Seite Regierungshandeln weiter distanziert zu begleiten und, wo nötig, zu kritisieren, betont Reisin.



Im Deutschlandfunk Kultur forderte die Medienjournalistin Vera Linß, im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Coronavirus die Themen Überwachung und Datenschutz stärker in den Fokus zu nehmen. Auch Linß kritisierte, viele Journalisten schienen sich derzeit dazu verpflichtet zu fühlen, die Krisenstrategie der Bundesregierung weitgehend kritiklos zu transportieren - "als eine Art Service-Journalismus".



Gleichzeitig erhalten die öffentlich-rechtlichen Sender zur Zeit auch viel Zuspruch - erkennbar sowohl durch steigende Quoten als auch in Zuschriften und Kommentaren. So schrieb Matthias Schwarzer vom Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Was ARD und ZDF in diesen Zeiten leisten, ist tatsächlich öffentlich-rechtlich im allerbesten Sinne." Nie habe sich der gezahlte Rundfunkbeitrag so sinnvoll angefühlt wie in Zeiten von Corona - unter anderem für den Corona-Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Allerdings, beobachtet auch Schwarzer: Im Fernsehen seien die öffentlich-rechtlichen im Vergleich zu privaten Nachrichtensendern doch eher "schwach aufgestellt".

