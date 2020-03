Bundesverkehrsminister Scheuer will in der Coronavirus-Krise große deutsche Flughäfen wie Frankfurt am Main und München offen halten.

Die Infrastruktur müsse vor allem wegen Versorgung und Logistik aufrecht erhalten werden, sagte Scheuer der Deutschen Presse-Agentur. Er stehe in dieser Frage in enger Abstimmung mit den Ländern und den Flughafenbetreibern. Die Landesregierung von Baden-Württemberg will den Betrieb an allen Flughäfen in dem Bundesland wegen des Coronavirus einstellen. Reisende aus dem Ausland würden aber noch zurückgeholt, hieß es. Wer aus einer Krisenregion komme, müsse in Quarantäne.



Deutschland begann heute früh an den Grenzen nach Frankreich, Luxemburg, Dänemark, Österreich und zur Schweiz mit Kontrollen. Reisende ohne triftigen Grund dürfen nicht mehr nach Deutschland einreisen. Der Warenverkehr und Berufspendler sollen nicht betroffen sein. Zum Thema Grenzschließungen beraten heute Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron mit führenden Vertretern der Europäischen Union.



Wegen der Ausbreitung des Coronavirus halten die EU-Staats- und Regierungschefs morgen per Video-Konferenz einen Sondergipfel ab. Wie Ratspräsident Michel auf Twitter mitteilte, geht es um das weitere Vorgehen bei der Eindämmung der Pandemie. Als wichtige Ziele nannte er vor allem eine ausreichende Versorgung mit medizinischer Ausrüstung, die Förderung der Forschung und die Begrenzung der wirtschaftlichen Folgen.