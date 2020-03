In Schleswig-Holstein müssen die Abiturienten wegen der Corona-Pandemie voraussichtlich keine Prüfung mehr ablegen.

Bildungsministerin Prien teilte mit, sie werde dem Kabinett morgen einen entsprechenden Beschlussvorschlag machen. Auch die Prüfungen zum ersten allgemeinbildenden und zum mittleren Schulabschluss sollten in diesem Schuljahr nicht abgenommen werden.



Zuvor hatte bereits der Philologenverband wegen der möglichen Folgen der Corona-Krise ein Abitur ohne Abschlussprüfungen vorgeschlagen. Die Vorsitzende Lin-Klitzing sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, zwei Drittel der Abiturnote seien bereits durch die Leistungen in den Kursen erbracht. Sollte es nicht möglich sein, das letzte Drittel über Abitur-Prüfungen abzubilden, könne man die Abschlussnote auch anders berechnen - etwa mit Hilfe der schon geschriebenen Klausuren in den Prüfungsfächern. Bisher haben die meisten Länder geplant, den Prüfungsbeginn auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen.