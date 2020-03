Bundesfinanzminister Scholz hat wegen der Coronavirus-Krise den Kurswechsel in der Haushaltspolitik bestätigt.

Demnach wird es einen Nachtragshaushalt in Höhe von rund 150 Milliarden Euro geben. Scholz sagte in Potsdam, dies sei Teil eines größeren Pakets. Man stehe vor einer großen Herausforderung. Arbeitsplätze müssten gesichert und Firmen stabilisiert werden. Das Kabinett will die Maßnahmen im Umfang von insgesamt 356 Milliarden Euro demnach am Montag billigen.



Zudem will die Regierung das Infektionsschutzgesetz ändern, um schneller und effektiver reagieren zu können. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf einen Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums berichtet, soll der Bund dadurch mehr Eingriffsmöglichkeiten im ganzen Land erhalten, während die Bundesländer zum Teil Befugnisse abgeben müssen. Demnach soll die Regierung künftig grenzüberschreitende Personentransporte untersagen können sowie per Handyortung die Kontaktpersonen von Infizierten suchen dürfen.