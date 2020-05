Bundesfinanzminister Scholz lehnt eine rasche Entscheidung über staatliche Hilfen für die Automobilindustrie ab.

Der SPD-Politiker sagte im ARD-Fernsehen, man werde das Thema nach seiner Vorstellung nicht so schnell abschließend behandeln. Das sehe Bundeskanzlerin Merkel auch so. Am morgigen Dienstag ist ein Treffen bei Merkel mit Vertretern der Auto-Branche geplant. Mit Blick auf die von Autobauern geforderte staatliche Kaufprämie für Fahrzeuge zeigte sich Scholz zurückhaltend.



Er betonte zugleich, die Wirtschaft müsse stark gehalten werden, damit sie nach der Krise wieder loslegen könne. Deshalb werde die Regierungskoalition Ende Mai oder Anfang Juni ein umfassendes Konjunkturpaket auflegen.