Bundesfinanzminister Scholz sieht die EU bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auf einem guten Weg.

Im Vergleich zur Schuldenkrise 2008/2009 habe die EU sehr schnell gehandelt, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk und verwies auf das bereits beschlossene Hilfspaket im Umfang von 500 Milliarden Euro. Jetzt habe man genügend Zeit für den Wiederaufbaufonds. Scholz betonte, zunächst müsse der Bedarf definiert werden, dann könne man über konkrete Zahlen sprechen. In der jetzigen Situation gebe es ohne weitere europäische Integration kein Vorankommen. Dazu müssten auch gemeinsame Finanzierungsinstrumente entwickelt werden. Trotz aller Differenzen nehme er aktuell ein breites Bekenntnis zur Solidarität wahr, erklärte Scholz.



Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten gestern Abend bei einer Videokonferenz das bereits von den Finanzministern entworfene Hilfspaket gebilligt. Es enthält unter anderem Kredite für kleine und mittelständische Unternehmen sowie ein europäisches Kurzarbeitergeld. Entscheidungen über die Ausgestaltung des geplanten Wiederaufbauprogramms wurden vertagt. Die EU-Kommission bekam den Auftrag, dafür ein Konzept auszuarbeiten (Audio-Link).



Bundeskanzlerin Merkel hatte erklärt, der Wiederaufbaufonds sei auch im Interesse Deutschlands. Dafür müsse die Bundesrepublik mehr in den europäischen Haushalt zahlen. Eine Vergemeinschaftung von Schulden in der Europäischen Union lehnte sie ab.



Frankreichs Staatspräsident Macron erwartet noch schwierige Diskussionen über die finanziellen Hilfen. In einigen Staaten gebe es politische Zwänge, die zu sehr harten Positionen führten, sagte Macron.