Bundesfinanzminister Scholz will nach Zeitungsinformationen die wegen der Corona-Krise in Finanzprobleme geratenen Kommunen bis Jahresende mit fast 57 Millarden Euro unterstützen. Die Last sollten sich der Bund und die jeweils verantwortlichen Länder teilen, berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf ein Konzeptpapier des Ministeriums.

Der Schutzschirm solle aus zwei Komponenten bestehen: einer akuten Nothilfe, die wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen ausgleichen solle und einer Altschuldenhilfe für hochverschuldete Städte und Gemeinden. Scholz sagte der Zeitung, damit sollten Städte und Gemeinden nicht nur durch die aktuell schwierige Situation gebracht, sondern dauerhaft in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben noch besser erledigen zu können.



Nach der jüngsten Steuerschätzung entgehen den Kommunen im laufenden Jahr Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 11,8 Milliarden Euro. Die Bundesregierung wolle die Städte mit diesem Problem nicht allein lassen, heißt es in dem Papier des Finanzministeriums.



Die Ressortabstimmung will Scholz demnach bereits im Juni starten, das Bundeskabinett soll vor der Sommerpause zustimmen, Bundestag und Bundesrat im November.