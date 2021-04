Führende SPD-Politiker bekräftigen ihre Forderung nach einer Corona-Testpflicht in Unternehmen.

Finanzminister Scholz sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, nur sechs von zehn Beschäftigten erhielten bislang ein Angebot ihres Arbeitgebers, sich regelmäßig testen zu lassen. Das sei deutlich zu wenig. Arbeitsminister Heil betonte in der Zeitung "Bild am Sonntag", auch die Arbeitswelt müsse jetzt ihren Beitrag im Kampf gegen Corona leisten. Er wolle, dass das Kabinett am Dienstag eine Testpflicht auf den Weg bringe. - Wirtschaftsminister Altmaier, CDU, lehnt das bisher ab.

