Wegen der andauernden Corona-Krise möchte Bundesfinanzminister Scholz das Kurzarbeitergeld länger auszahlen lassen.

Er wolle die Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld auf 24 Monate verlängern, sagte der SPD-Politiker der Zeitung "Bild am Sonntag". Die Corona-Krise werde in den nächsten Wochen ja nicht plötzlich verschwinden. Unternehmen und Beschäftigte bräuchten von der Regierung die Zusicherung, dass niemand auf der Strecke ohne Not entlassen werden müsse, so Scholz.



Grundsätzlich gilt derzeit eine Befristung für Kurzarbeitergeld auf maximal zwölf Monate. Im Juni hatten sich die Wirtschaftsminister der Länder wegen der Pandemie ebenfalls dafür ausgesprochen, das Kurzarbeitergeld auf 24 Monate zu verlängern. Es beträgt 60 Prozent des fehlenden Nettoentgelts - für Eltern mit Kindern 67 Prozent.