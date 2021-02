Bundesfinanzminister Scholz plädiert für eine grundlegende Reform des Steuersystems, um die finanziellen Folgen der Corona-Krise zu bewältigen.

Es gehe darum, das System fairer und gerechter zu machen, sagte der SPD-Politiker im ARD-Fernsehen. Dazu gehöre, dass diejenigen, die sehr viel verdienten einen höheren steuerlichen Beitrag leisteten als diejenigen mit geringen Einkommen. Wer hingegen jetzt denke, dass Entlastungen für Spitzenverdiener der richtige Weg sei, der könne nicht rechnen. Nach den Worten des Ministers geht es dabei auch um Steuern für digitale Geschäftsmodelle und Finanztransaktionen. Scholz kritisierte, dass es derzeit noch möglich sei, sogenannte "Unternehmenshüllen" für einen steuerfreien Verkauf von Immobilien zu nutzen.



Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Korte, bekräftigte die Forderung seiner Partei nach einer Vermögenssteuer. Einige verdienten sich während der Krise "dumm und dämlich", während andere in Kurzarbeit steckten.



Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Jung sieht dagegen keine Unwucht in der gegenwärtigen Steuerpolitik. Zwar gebe es Unternehmen, für die es in der Krise gut laufe. Diese bezahlten dadurch aber auch mehr Steuern.



Der Koalitionsausschuss zur Coronakrise hatte sich zuletzt unter anderem auf einen Sonderzuschuss für Menschen in Grundsicherung geeinigt. Erleichterungen gibt es zudem für die Wirtschaft, die Gastronomie und den Kulturbereich.

