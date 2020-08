Unter Corona-Schutzmaßnahmen beginnt heute in drei weiteren Bundesländern das neue Schuljahr.

In Schleswig-Holstein sollen möglichst viele der rund 363.000 Schüler wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. Das Bildungsministerium empfiehlt, in den ersten zwei Wochen eine Mund-Nasen-Bedeckung in den Schulgebäuden zu tragen - auch während des Unterrichts. Die Jahrgangsstufen 1 bis 6 sind davon ausgenommen. In Brandenburg gilt eine Maskenpflicht auf

Fluren, in Treppenhäusern und in Mensen, aber nicht in Klassenräumen und auf Schulhöfen. Im Hygieneplan ist ein Mindestabstand von eineinhalb Metern für Lehrer untereinander festgeschrieben, nicht aber für Schüler. Auch in Berlins Schulen gilt der Mindestabstand nicht mehr. Stattdessen beschloss der Senat eine Maskenpflicht. Sie gilt aber nicht im Unterricht oder auf dem Schulhof.