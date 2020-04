In Nordrhein-Westfalen haben sich zahlreiche Schulleiterinnen und -leiter in einem offenen Brief gegen den schrittweisen Unterrichtsbeginn ab dieser Woche gewandt.

Die Schulleitungsvereinigung NRW, in der nach eigenen Angaben rund 800 Rektorinnen und Rektoren vernetzt sind, warnte, dass dafür an den meisten Standorten weder die räumlichen noch die personellen Voraussetzungen gegeben seien. Viele Schulträger hätten schon unter normalen Alltagsbedingungen mit den Rahmenbedingungen für Sauberkeit und Hygiene ihre Schwierigkeiten. Auch vonseiten der Schülerinnen und Schüler kommt Protest. Im Netz rufen sie unter den Hashtags "Schulstreik" und "Schulboykott" dazu auf, den Klassenzimmern fern zu bleiben.



Ab Mitte der Woche sollen in Nordrhein-Westfalen die Abschlussklassen wieder in die Schulen kommen - unter Wahrung der Abstandsregelungen und Hygienevorschriften. Präsenzpflicht gilt dabei für Hauptschulen, Realschulen, Förder- und Berufsschulen. Den Abiturienten an Gymnasien bleibt es freigestellt, ob sie am Unterricht teilnehmen wollen oder nicht.



Eine Übersicht über die bisherigen Pläne in den einzelnen Bundesländern finden Sie hier.

