Das Brandenburger Bildungsministerium hat einen Schulleiter vom Dienst suspendiert, der sich der Maskenpflicht in seiner Grundschule widersetzt hatte.

Der Mann habe vergangenen Mittwoch in einem Brief an die Eltern erklärt, dass er sich an diese rechtliche Vorgabe nicht gebunden fühle, teilte das Ministerium mit. Damit habe er eindeutig rechtswidrig gehandelt. Zudem habe der Schulleiter vor Mitarbeitern des Schulamtes erklärt, dass er sich an die Weisung seines Dienstvorgesetzten nicht gebunden und seinem Eid als Beamter nicht mehr verpflichtet fühle. Daher sei ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet worden.



Heute demonstrierten mehrere Dutzend Menschen vor der Grundschule in Rathenow gegen die Suspendierung des Schulleiters.



Der Städte- und Gemeindebund sprach von einem Einzelfall. Der Verband appellierte an die Eltern, ihre Kinder für den Schulbesuch mit Masken auszurüsten. Es gebe eine größere Zahl von Eltern, die sich der Maskenpflicht für ihre Kinder verweigerten.

