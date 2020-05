Der Allgemeine Schulleitungsverband Deutschlands fordert verlässliche Richtlinien für die schrittweise Öffnung der Schulen.

Es brauche Vorlauf, um den Unterricht unter den neuen Bedingungen zu organisieren, sagte die Vorsitzende des Verbands, Wolters-Vogeler, im Deutschlandfunk. Vor allem die rechtlichen Rahmenbedingungen müssten klar sein, zum Beispiel Minimalstandards in Bezug auf Hygiene oder die Abstandsregelungen. Eine Detailsteuerung sei aber nicht nötig. Die Schulen müssten die Vorgaben selbst auf die jeweilige Einrichtung anpassen.



Ab heute öffnen die Grundschulen nach und nach für Schülerinnen und Schüler. Begonnen wird mit den Abschlussklassen, also je nach Bundesland mit der 4. oder 6. Klasse. Wann ein Start für weitere Klassen realistisch ist, darauf wollte sich Wolters-Vogeler nicht festlegen. Es sei nun extrem wichtig, das Ganze mit Ruhe anzugehen und zu schauen, wie sich die Infektionszahlen entwickelten. Das gelte für die Kinder und deren Eltern, vor allem aber für die Lehrerinnen und Lehrer. Einen normalen Betrieb sieht die Leiterin einer Hamburger Grundschule frühestens nach den Herbstferien.



Der Allgemeine Schulleitungsverband Deutschlands ist die Dachorganisation der Schulleitungsverbände in den Bundesländern. Er ist unabhängig von Schulart und Schulstufe.