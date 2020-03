Nach dem Saarland schließt auch Bayern wegen des sich ausbreitenden Coronavirus nach Medienberichten ab Montag alle Schulen und Kindertageseinrichtungen. Die Maßnahme gelte bis zum Beginn der Osterferien am 6. April, wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Regierungskreise meldet.

Im Laufe des Vormittags sollten in München Details bekanntgegeben werden.



Zuvor hatte das Saarland als erstes Bundesland die landesweite Schließung von Schulen und Kitas ab Montag angekündigt. Dies geschehe aufgrund der Situation als Grenzland zum Risikogebiet Grand Est in Frankreich, teilte die Staatskanzlei in der Nacht mit. Die Einrichtungen werden demnach bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Für Familien soll eine Notbetreuung sichergestellt werden.



Heute will auch Baden-Württemberg über landesweite Schulschließungen entscheiden. In Nordrhein-Westfalen berät das Kabinett. Ob es heute eine Entscheidung gibt, ist unklar.