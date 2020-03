In mehreren Bundesländern bleiben Schulen und Kindertagesstätten ab Montag geschlossen.

Für Bayern kündigte Ministerpräsident Söder eine entsprechende Regelung bis zum Ende der Osterferien in fünf Wochen an. Auch in Berlin stellen Schulen und Kitas nach Angaben des Regierenden Bürgermeisters Müller ihren Betrieb ab nächster Woche ein. Auch in Bremen und Schleswig-Holstein wird dies so geschehen. Zuvor hatte bereits das Saarland, wo die Bundespolizei an der Grenze zu Frankreich ihre Präsenz verstärkt hat, solche Maßnahmen erlassen. In Nordrhein-Westfalen wird noch darüber beraten. Auch in Baden-Württemberg und in Niedersachsen wird heute mit einer Entscheidung gerechnet. - Mittlerweile zählt das Robert Koch-Institut fast 2.400 Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland. Es handele sich um einen Anstieg um etwa zehn Prozent gegenüber gestern, hieß es. Die meisten Fälle verzeichne Nordrhein-Westfalen mit 688 Erkrankungen.



Der Spielbetrieb in der Bundesliga sowie in der 2. Liga soll von Dienstag an bis Anfang April unterbrochen werden. An diesem Wochenende sollten die Begegnungen, soweit möglich, ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden, teilte die Deutsche Fußball-Liga mit.

