In der Coronakrise stehen nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung in Deutschland dramatisch zu wenige Schutzausrüstungen zur Verfügung.

Zudem sei der Preis für einfache, medizinische Atemschutzmasken innerhalb weniger Tage um nahezu 3.000 Prozent gestiegen, heißt es in dem Bericht. Masken, die zuvor 45 Cent pro Stück gekostet hätten, würden nur für mehr als 13 Euro 50 verkauft. Der Geschäftsführer einer bundesweiten Einkaufsgemeinschaft für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sagte dem Recherchepool, zahlreiche Unternehmen versuchten gerade, sich zu bereichern und die Not der Krankenhäuser ausnutzen. Die Angebote seien kriminell, Zertifikate würden gefälscht.



Hinzu kommt laut dem Bericht, dass die internationale Logistik durch die Pandemie nahezu zum Erliegen gekommen ist. In China wird demnach zwar viel medizinische Schutzausrüstung hergestellt, aber es scheitert an den Transportmöglichkeiten nach Deutschland. Einkäufer fordern deshalb, dass die Bundeswehr Flugzeuge bereitstellt, um Schutzausrüstung einzufliegen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



In Deutschland ist das öffentliche Leben drastisch eingeschränkt worden. Welche Regeln es gibt, erklären wir in unserem Stück: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?



Viele Menschen fragen sich inzwischen auch, wie und wann die Corona-Kontaktsperre enden kann. Wir haben die Diskussion um die "Exit-Strategie" zusammengefasst.



Die Ausbreitung des Coronavirus wird laut Bundesbank und Internationalem Währungsfonds zu einer Rezession führen. Wir erklären, was das für Verbraucher, Unternehmen und Mitarbeiter bedeutet.



Der Bedarf an Tests, um das Coronavirus nachzuweisen, steigt stark an. Wann man sich testen lassen sollte und wie es geht, haben wir in unserem Artikel zusammengefasst: Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?



Gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 gibt es bislang keinen Impfstoff und auch keine Medikamente. Wie weit die Forschung ist, erklären wir hier: Ansätze für ein Medikament gegen das Corona-Virus. Das Robert-Koch-Institut hat zudem die Liste der Risikogebiete zuletzt mehrfach erweitert.



Über die aktuellen Zahlen der Coronavirus-Infizierten, Genesenen und Todesfälle berichten wir in unserem Artikel: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet.



Im Vergleich zu anderen Ländern ist die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus in Deutschland extrem niedrig. Wir erklären, warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist.



Spiegeln die Zahlen über die Coronavirus-Infizierten die Realität wider? Wir klären darüber auf in unserem Stück: Hohe Dunkelziffer bei Coronavirus-Infektionen befürchtet. Zudem unterscheiden sich die Zahlen des Robert Koch-Instituts und der amerikanischen Johns Hopkins-University stark. RKI oder Johns-Hopkins? Wir erklären, wie aussagekräftig die Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind.



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.