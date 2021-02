Eine im Auftrag des Bundesbildungsministeriums erstellte Leitlinie hält Schulöffnungen auch in Zeiten der Pandemie unter bestimmten Bedingungen für vertretbar. Das Papier, aus dem die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" vorab zitiert, wurde auf Grundlage von vierzig internationalen Studien zu Auswirkungen von Hygienemaßnahmen erstellt. Entscheidend sei, dass ein Paket von Hygienemaßnahmen streng eingehalten werde.

Wechselunterricht bei hohem Infektionsgeschehen

Für den Fall, dass in der Schule Corona-Infektionen auftreten, sieht der Plan mehrere Stußen vor, um die Zahl der Kontakte möglichst gering zu helten. So sollen bei einem mäßigen Infektionsgeschehen Klassen und Jahrgänge so unterrichtet werden, dass sich die Kontakte auf eine feste Gruppe beschränken. Breitet sich das Virus weiter aus, soll auch Wechselunterricht stattfinden. Dann dürfte nur je eine Hälfte einer Klasse an Präsenzstunden teilnehmen, Darüber hinaus wäre das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes wie einer OP-Maske vorgeschrieben. Wer ein hohs Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf hat, soll eine FFP2-Maske tragen.

Ja zum Sportunterricht

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler raten außerdem dazu, die Kontakte auf dem Weg zur Schule - vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln - zu reduzieren und die Stunden etwa gestaffelt beginnen zu lassen. Darüber hinaus befürworten die Leitlinien etwa den Sportunterricht, weil in diesem Fall die positiven Wirkungen auf die Gesundheit der Kinder überwögen. Musikunterricht könne ebenfalls stattfinden, sofern auf aerosolgenerierende Aktivitäten wie Singen verzichtet werde.



Das Bildungsministerium will die Leitlinie morgen öffentlich vorstellen. Die Entscheidung darüber ob, und wenn ja, wie Schulen geöffnet werden, treffen die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten und Bundeskanzlerin Merkel.

