Angesichts weiterhin hoher Covid-19-Zahlen wird Schweden von den anderen skandinavischen Staaten zunehmend isoliert.

Nach Dänemark und Finnland nahm auch Norwegen das Nachbarland von einer Aufhebung der Reisebeschränkungen in Skandinavien weitgehend aus. Demnach sollen Reisen zwischen Norwegen und Finnland, Island sowie Dänemark mitsamt Grönland und den Färöer-Inseln ab Montag wieder ohne zehntägige Quarantäne möglich sein. Im Falle Schwedens gilt dies aber zunächst nur für die Insel Gotland.



Schweden ist in der Corona-Krise bislang einen Sonderweg gegangen und hat weitgehend auf Einschränkungen für die Bürger verzichtet. Dies ist aber innerhalb des Landes umstritten. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität verzeichnet Schweden unter den 20 am meisten von der Pandemie betroffenen Staaten gemessen an der Einwohnerzahl die drittmeisten Todesfälle - hinter Großbritannien und Italien.