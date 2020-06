Angesichts weiterhin hoher Covovid-19-Zahlen wird Schweden von seinen Nachbarnländern zunehmend isoliert.

Nach Dänemark und Finnland folgte nun auch Norwegen einem ähnlichen Modell der Reisebeschränkungen. So sollen Reisen zwischen Norwegen und den anderen nordischen Ländern Finnland, Island sowie Dänemark mitsamt Grönland und den Färöer-Inseln ab Montag wieder ohne zehntägige Quarantäne möglich sein; im Falle Schwedens gelte dies zunächst aber nur für die Insel Gotland.

Schwedischer Sonderweg

Schweden ist im Kampf gegen die Pandemie einen Sonderweg mit freizügigeren Maßnahmen gegangen. Bislang sind in dem Land mit seinen etwa zehn Millionen Einwohnern knapp 48.000 Infektionen nachgewiesen worden, rund 4.800 Menschen im Zusammenhang mit der Covid-19-Erkrankung sind bisher gestorben. Das sind mehr als viermal so viele Todesfälle wie im restlichen Skandinavien zusammen. Schwedens Epidemiologe Anders Tegnell begründete die vergleichsweise hohe Zahl an Infizierten mit vielen Tests. Auch Personen mit milden Symptomen würden aufgeführt.



Deutschland wird seine Warnung vor Reisen nach Schweden voraussichtlich aufrechterhalten. Das Auswärtige Amt verweist auf seiner Internetseite darauf, dass für eine Aufhebung der Reisewarnung bestimmte Pandemiekriterien erfüllt sein müssten. Das sei aktuell in Schweden nicht der Fall. Die Zahl der Neuinfizierten überschreite seit Tagen den festgelegten Grenzwert.

