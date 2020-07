Eigentlich dachte man, dass die Corona-Pandemie besonders hart für die älteren Bürger ist - doch eine Studie aus der Schweiz zeigt, dass das gar nicht stimmen muss.

Das Forschungsinstitut Sotomo hatte Ende Mai für die schweizerische Kampagne "Wie gehts dir?" fast 10.000 Personen in der deutschsprachigen Schweiz befragt, wie sie in der Pandemie zurechtkommen. Nun wurden die Resultate vorgestellt, über die der "Tages-Anzeiger" aus Zürich berichtet: 59 Prozent der über 65-Jährigen gaben darin an, dass sich die Krise nicht negativ oder sogar positiv auf ihre Stimmung ausgewirkt habe. Unter dieser Gruppe sind demnach auch die Dankbarkeit, die Zufreidenheit und das Interesse am stärksten gewachsen. Vielen wurde demnach bewusst, wie privilegiert sie als Schweizer sind.



Bei den 15- bis 24-Jährigen hingegen machten nur 40 Prozent positive Angaben zur Krise. Zwar sei bei ihnen auch die Dankbatkeit gestiegen, zugleich aber auch der Stress und der Druck.



Eine Sprecherin der an der Studie beteiligten Experten sagte, die Jüngeren seien von der Krise eher erschüttert. Die Älteren dgagene - vor allem die Älteren. Gerade die Kriegsgeneration habe mehr Ausnahmesituationen erlebt und verfüge über mehr Erfahrungen.

