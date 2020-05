Bundesinnenminister Seehofer unterstützt Pläne, die Spiele der Fußball-Bundesliga im Mai wieder aufzunehmen.

Der CSU-Politiker sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", er finde den Zeitplan der Deutschen Fußball-Liga DFL plausibel. Es dürfe aber keine Privilegien oder Engpässe im öffentlichen Gesundheitswesen durch ein höheres Aufkommen an Corona-Tests im Sport geben, sagte Seehofer. Wenn es einen Corona-Fall in einer Mannschaft oder bei der Mannschaftsbetreuung gebe, dann müssten der gesamte Club und gegebenenfalls auch die Mannschaft, gegen die zuletzt gespielt worden sei, zwei Wochen lang in Quarantäne. Die DFL hofft, bei der nächsten Konferenz von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten in der kommenden Woche die Erlaubnis für sogenannte Geisterspiele ohne Zuschauer zu erhalten.