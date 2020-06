Bundesinnenminister Seehofer hat den Datenschutz der neuen Corona-Warn-App gelobt.

Das Programm erfülle die höchsten Ansprüche in dieser Frage, sagte er bei der Vorstellung der App in Berlin. Justizministerin Lambrecht betonte, es gelte das Prinzip der doppelten Freiwilligkeit. Die Menschen entschieden selbst, ob sie die Anwendung auf ihrem Smartphone installierten. Im Falle eines positiven Tests auf das Coronavirus könnten sie zudem entscheiden, ob sie dies über die App mitteilen wollten. Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, erklärte, die App stelle eine Ergänzung für die Arbeit der Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Infektionsketten dar.



Wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte, sollen die verschiedenen Corona-Apps der Mitgliedsstaaten künftig Informationen untereinander austauschen können. So soll die Kontaktverfolgung von Infizierten über Ländergrenzen hinweg möglich werden. Darauf hätten sich Deutschland und mehrere andere Länder verständigt, deren Apps auf eine dezentrale Speicherung der Daten setzten. Die französische und die ungarische App sind nicht dabei, weil sie die gesammelten Daten zentral auf einem Server speichern.



Hier die Links zu den App-Stores Google und Apple.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Urlaub: Zelt, Wohnwagen, Ferienhaus: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Unterwegs: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.