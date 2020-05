Bundesinnenminister Seehofer hat die Forderungen nach einem vorzeitigen Ende der deutschen Grenzkontrollen zurückgewiesen.

Diese seien Teil des bisherigen Erfolgs bei der Eindämmung der Corona-Infektionen, sagte der CSU-Politiker in Berlin. Es bestehe Einvernehmen in der Bundesregierung, die Kontrollen zunächst bis zum 15. Mai fortzusetzen. Man führe Gespräche mit den Bundesländern und den Nachbarstaaten und werde in der kommenden Woche über das weitere Vorgehen entscheiden.



Zwölf Bundestags- und Europaabgeordnete von CDU und CSU hatten zuvor in ein sofortiges Ende der Grenzkontrollen verlangt. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer meinte, ein Ende erst am 15. Mai sei zu spät.



Die Kontrollen waren erstmals Mitte März angeordnet worden, um die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland zu verlangsamen. Menschen, die weder Deutsche noch dauerhaft hier ansässig sind, dürfen seither nur noch aus einem triftigen Reisegrund nach Deutschland kommen.