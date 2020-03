Bundeskanzlerin Merkel kann nach Angaben von Regierungssprecher Seibert auch in häuslicher Quarantäne ihre Dienstgeschäfte in vollem Umfang ausführen.

Es gehe ihr gut, erklärte Seibert in Berlin. Sie habe sich heute auf das neuartige Coronavirus testen lassen und warte jetzt auf das Ergebnis. Die Kanzlerin hatte sich gestern abend in häusliche Qurantäne begeben. Zuvor war sie darüber informiert worden, dass ein Arzt, der sie am Freitag prophylaktisch geimpft hatte, positiv auf das Coronavirus getestet worden war.