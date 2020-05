In Berlin sollen Beschäftigte für außergewöhnliche Leistungen in der Coronakrise eine einmalige Dankes-Prämie von bis zu 1.000 Euro erhalten.

Das beschloss der Senat. Zielgruppe seien vor allem Polizisten, Beschäftigte der Gesundheits- und Ordnungsämter sowie Kita- und Horterzieher. Berlins Regierender Bürgermeister Müller erklärte, alle hätten ihren Beitrag für eine arbeitsfähige Verwaltung geleistet. Der Senat geht davon aus, dass rund 25.000 Mitarbeiter die steuerfreie Prämie bekommen werden.



Viele Eltern leben derzeit zerrissen zwischen Arbeit, Homeoffice und Kinderbetreuung. Gerade Kinder, die noch nicht im Grundschulalter sind, benötigen intensive Zuwendungen. Die Kitas sind aber nur für die Notbetreuung da. Familien mit kleinen Kindern klagen deshalb über einen nervenaufreibenden Alltag und wünschen sich schnelle Veränderungen.



Eine Lösung erhoffen sich Eltern von der Beratung zu den weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern an diesem Mittwoch. Dann soll es auch um die Kita-Frage gehen.



In den anfänglichen Überlegungen zum weiteren Umgang mit den Corona-Maßnahmen hatte ausgerechnet die Kita-Öffnung keine Rolle gespielt. Nach massiver Kritik an den Vorschlägen der Leopoldina und einer bundesweiten Debatte haben die Familienminister der Länder nun ein 18-seitiges Papier erarbeitet, dass einen "behutsamen" Wiedereinstieg in die Kindertagesbetreuung empfiehlt. Ein konkretes Datum fehlt allerdings

Was planen Bund und Länder?

Zur Diskussion steht ein Vier-Phasen-Modell, das Bundesfamilienministerin Giffey (SPD) vor wenige Tagen vorgestellt hat. Die vier Phasen umfassen die Notbetreuung, wie sie derzeit schon läuft; eine erweiterte Notbetreuung, wie sie Bundesländer wie NRW schon jetzt für Alleinerziehende anbieten; einen eingeschränkten Regelbetrieb; und die Rückkehr zum Normalbetrieb. (Eine ausführliche Fassung des Fahrplans können Sie hier nachlesen.)



In der Erklärung heißt es außerdem, dass nach jedem Erweiterungsschritt zwei Wochen lang das Infektionsgeschehen beobachtet werden soll, bevor ein weiterer Schritt folgen kann. Oberstes Ziel sei unverändert, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und Infektionsketten zu unterbrechen. Die Umsetzung des Modells obliegt der Entscheidung der Bundesländer.

Welche Vorschläge kommen bislang aus einzelnen Bundesländern?

Bayerns Ministerpräsident Söder hat schon angekündigt, dass bis zu den Pfingstferien die Hälfte aller Kinder wieder in die Kitas gehen kann. Nach Pfingsten sollen auch die übrigen hinzu kommen. Ab dem 11. Mai sei auch die Tagespflege von bis zu fünf Kindern wieder erlaubt.



Auch Mecklenburg Vorpommern will am 11. Mai die Betreuung von Kindern bei Tagesmüttern und Tagesvätern wieder ermöglichen. Am 18. Mai sollen dann auch die Vorschulkinder wieder in die Kitas zurückkehren können.



Die nordrhein-westfälische Landesregierung kann sich bei der Öffnung von Kitas einen Alleingang vorstellen, falls es keinen einheitlichen Öffnungskurs gibt. "Wir lassen uns nicht noch eine Woche vertrösten", sagte Landesfamilienminister Joachim Stamp (FDP) im Podcast von Gabor Steingart. Weiter sagte er, man müsse organisieren, dass Tagespflegepersonen und Erzieher "sich sicher fühlen auch in Zeiten der Pandemie. Aber auf der anderen Seite müssen wir den Kindern möglichst zügig wieder den Zugang verschaffen." Das gehe auch mit einem improvisierten Betrieb.



Niedersachsens Landesregierung hat einen Stufenplan aufgestellt, der weitere Lockerungen erlauben soll. Darin wird in Aussicht gestellt, dass Kitas ihren Regelbetrieb unter bestimmten Voraussetzungen ab dem 1. August wieder aufnehmen könnten. Beschlossen werden soll das Stufenkonzept demnach nach dem Bund-Länder-Treffen.

Was fordern unabhängige Expertinnen und Experten?

Der Virologe Alexander Kekulé forderte in einer Diskussionsrunde im Deutschlandfunk(Audio) eine regionale Öffnung von Kitas und Grundschulen. Man könne mit einer Region beginnen, in der Seniorenheime besonders geschützt und Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern besonders gut seien. Nach zwei, drei Wochen müsse man dann schauen, wie sich die Fallzahlen in der Region entwickelt hätten.



Insbesondere Kinder, die in beengten Wohnverhältnissen lebten oder keine Geschwister hätten, brauchten wieder sozialen Kontakt und eine anregende Lernumgebung, verlangte der Vorstandschef der Arbeiterwohlfahrt, Wolfgang Stadler. Fast alle sind sich aber einig: Die Kontakte müssen minimiert werden. Einige Pädagogen fordern eine Maximalzahl von Kita-Kindern pro Gruppe, andere eine Staffelung nach Alter. Auch eine Maskenpflicht steht zur Debatte. Experten der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin halten den Vorschlag allerdings für nicht umsetzbar.

Wie groß ist die Ansteckungsgefahr bei Kindern?

Hierzu liegen teils recht unterschiedliche Erkenntisse vor.



Kinder könnten das Corona-Virus laut einer aktuellen Studie genauso verbreiten wie Erwachsene. Die Zahl der Viren, die sich in den Atemwegen nachweisen lasse, unterscheide sich bei verschiedenen Altersgruppen nicht, berichten Forscher um den Virologen Drosten von der Berliner Charité. Die Studie wurde vorab veröffentlicht und noch nicht von unabhängigen Experten geprüft. Die Forscher warnen aufgrund ihrer Ergebnisse vor einer uneingeschränkten Öffnung von Schulen und Kindergärten in Deutschland.



Das Team um Drosten hatte in Proben von 3.712 Infizierten, die bis zum 26. April in einem Berliner Testzentrum untersucht wurden, die Menge an Sars-CoV-2-Viren bestimmt. Sie fanden keinen Unterschied in der Viruslast zwischen verschiedenen Altersgruppen. Bei der Beurteilung der Ansteckungsgefahr in Schulen und Kindergärten müssten die gleichen Annahmen zugrunde gelegt werden, die auch für Erwachsene gelten, schreiben die Forscher.



Auch die Unikliniken Heidelberg, Freiburg, Tübingen und Ulm untersuchen die Rolle von Kindern bei der Verbreitung des Virus Sars-CoV-2. In einer gemeinsamen Studie nehmen sie Unter-Zehn-Jährige in den Blick. Es müsse rasch geklärt werden, ob man bei Kindern eine andere Ausgangslage habe als bei Erwachsenen, sagte Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) vor einigen Tagen.



Das Land erklärte in einer Pressemitteilung, dass eine Studie in Island kürzlich gezeigt habe, dass Kinder unter zehn Jahren deutlich seltener mit dem Coronavirus infiziert gewesen seien als Erwachsene. Frühere Daten aus China hätten dagegen nahegelegt, dass Kinder ähnlich häufig infiziert seien, aber viel seltener erkrankten als Erwachsene.



An der Studie nehmen rund 2.000 Eltern-Kind-Paare teil. Wichtige Erkenntnisse erhoffen sich die Forschenden vom Vergleich der Ergebnisse bei Kindern, die in Notbetreuungen weiterhin mit anderen Kindern Kontakt hatten, mit den Ergebnissen bei Kindern, die seit Wochen ausschließlich in der Kernfamilie gelebt haben.

Maßnahmen in Deutschland

+ Diskussion um regionale Öffnung: Wie es mit Kitas weitergehen könnte

+ Schulen in Deutschland: Wann öffnen die Schulen wieder?

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Ländervergleich: Warum Deutschland (bisher) so gut durch die Corona-Krise kommt

+ Chatbots und Tracking-Programme: mit Apps gegen das Coronavirus

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Übersterblichkeit – Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Vorbild oder abschreckendes Beispiel? - Verwirrung um Schwedens Sonderweg

Erkrankung, Medikamente und Schutz

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Erste Fälle auch in Deutschland: Neue Infektionskrankheit bei Kindern: Experten vermuten Zusammenhang mit Coronavirus

+ Coronavirus-Ansteckungsgefahr: Forscher um Christian Drosten warnen vor uneingeschränkter Öffnung von Schulen und Kindergärten

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Gastronomie: Welche Perspektiven gibt es für Cafés, Kneipen und Restaurants?

+ Wirtschaftsförderung in Corona-Zeiten: grün oder konventionell?

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Gewalt in der Krise: UNO warnt vor katastrophalen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf Frauen



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.