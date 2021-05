Serbien hat eine Belohnung für Impfungen gegen das Coronavirus ausgesetzt.

Nach Angaben von Präsident Vucic soll eine Prämie in Höhe von umgerechnet 25 Euro an alle Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt werden, die sich bereits impfen ließen oder das bis zum 31. Mai noch tun. Durchschnittlich verdienen die Serben derzeit 520 Euro im Monat. Vucic sagte dem regierungsnahen privaten Fernsehsender Pink, diskriminierende Einschränkungen für Ungeimpfte kämen nicht infrage. Deshalb habe man darüber nachgedacht, wie man Menschen belohnen könne, die Verantwortung an den Tag legten.



In Serbien haben derzeit rund 30 Prozent der Menschen zumindest eine Corona-Impfung erhalten. Zuletzt stieg dieser Wert nur noch geringfügig. Das Land setzt seit Dezember auch Impfstoffe aus Russland und China ein, die in der EU nicht zugelassen sind.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.