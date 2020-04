Für Abiturientinnen und Abiturienten ist die Sache klar: Sie müssen wieder zur Schule. Das Gleiche gilt für andere Schüler, die kurz vor einer Abschlussprüfung stehen. Für alle anderen - und deren Eltern - stellen sich viele Fragen. Eine Übersicht.

Die Ausgangssituation

Solange es keinen Impfstoff gibt, müssen andere Methoden herangezogen werden, um die Ausbreitung von Sars-CoV-2 einzudämmen. Deren wichtigste Elemente sind Hygiene, ein ausreichender Abstand zwischen Menschen, die sich begegnen, und - wo das nicht möglich ist - das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. Dazu kommt der besondere Schutz all jener, die besonders gefährdet sind, bei einer Ansteckung schwer an Covid-19 zu erkranken. Mit dem Schulalltag ist das nur schwer vereinbar: Die Klassenzimmer sind voll, die Hygiene ist wegen fehlender Kapazitäten manchmal schwer einzuhalten, und einige Lehrer fallen aus, weil sie zu einer der Risikogruppen gehören. Dazu kommen etwa Fragen wie jene, wie die Kinder - gerade in ländlichen Regionen - zur Schule und von dort wieder nach Hause kommen sollen, wenn man wegen der Ansteckungsgefahr das übliche Gedränge im Schulbus vermeiden will.

Die Vorschläge

Um ausreichend Abstand zwischen Jungen und Mädchen im Unterricht zu gewährleisten, könnten Klassen geteilt und getrennt unterrichtet werden. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek kann sich eine Art Schichtbetrieb für den Unterricht vorstellen. Die CDU-Politikerin sprach im "Spiegel" von der Möglichkeit, Schülergruppen je dreimal pro Woche und abwechselnd zu unterrichten. In diesem Fall werde man womöglich den Samstag als Unterrichtstag brauchen. Ähnlich äußerte sich Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, ebenfalls CDU. Eine Verkürzung der Sommerferien lehnt Karliczek wie mehrere ihrer Landeskolleginnen ab. Die Idee war von Bundestagspräsident Schäuble ins Gespräch gebracht worden. Unterstützung dafür äußerten der Wissenschaftliche Beirat für Familienangelegenheiten und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff, CDU.

Maskenpflicht im Klassenzimmer?

Die Bundesbildungsministerin befürwortet eine Maskenpflicht für Schüler in bestimmten Situationen - etwa in den Fluren innerhalb des Schulgebäudes. In den Klassenzimmern dagegen könnten die Masken vielleicht abgelegt werden, wenn die Schülerinnen und Schüler weit genug auseinander sitzen.

Die Schulbusfrage

Gerade in ländlichen Gebieten kommen viele Kinder mit dem Bus zur Schule. Das bedeutet Gedränge in vielen Fällen, der Mindestabstand von 1,5 Metern könnte nicht eingehalten werden. Pro Bus könnten, rechnet Armin Himmelrath im "Spiegel" vor, nur noch 15 bis 20 Schülerinnen und Schüler mitfahren statt der üblichen 60. Eine größere Anzahl von Bussen zur Beförderung einzusetzen dürfte demnach kaum möglich sein: Es gebe weder genug Fahrzeug noch Fahrerinnen oder Fahrer, Kosten nicht eingerechnet.

Was machen die anderen?

In Österreich öffnen die meisten Schulen im Mai, spätestens aber Anfang Juni nach Pfingsten. Geplant ist, die Klassen für den Unterricht zu teilen: eine Gruppe lernt im Klassenraum, die andere in getrennten Räumen oder zu Hause. Wer wann wo lernt, wird je nach Wochentag eingeteilt. Ziel ist, die Zahl der Schüler im Klassenraum auf elf zu begrenzen. Österreich will die Maskenpflicht auch im Klassenzimmer einführen. Darüber hinaus sollen die Fächer Musik und Sport vorerst nicht unterrichtet werden.



Dänemark war eines der ersten Länder, das die strengen Auflagen im Schulbetrieb wieder gelockert hat. Dort waren die Schulen Anfang März geschlossen worden; seit Mitte April sind sie wieder geöffnet. Dies gilt allerdings noch nicht für alle Schülerinnen und Schüler: Bis zur fünften Klasse lernen die Kinder wieder im Klassenraum, ältere Kinder sollen frühestens vom 10. Mai an wieder gemeinsamen Unterricht erhalten - mit welchen Auflagen, ist allerdings nicht genau bekannt.

Wann fällt eine Entscheidung?

Die Kultusministerkonferenz soll bis zum 29. April ein Konzept vorlegen, wie ein Unterricht, an dem mehr als die Prüfungsklassen teilnehmen, in Corona-Zeiten gestaltet werden kann; so steht es im Papier zum Beschluss zwischen Bund und Ländern vom 15. April. Jede Schule brauche einen Hygieneplan, heißt es darin, auch für die Pausenindividuelle Lösungen erarbeiten. Einen Termin für Schulöffnungen gibt es noch nicht - der hängt davon ab, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt.



Wann welches Bundesland die Schulen für welche Schüler öffnen will: Das lesen Sie hier.

