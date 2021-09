Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist leicht gestiegen.

Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts jetzt bei 61,4 - nach 60,6 am Vortag und 70,5 vor einer Woche. Die Gesundheitsämter meldeten 7.774 neue Ansteckungen, das sind 437 mehr als vergangenen Sonntag. Zudem wurden 28 weitere Todesopfer im Zusammenhang mit einer Infektion registriert.



Die Hospitalisierungsrate, also die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, wurde vom RKI zuletzt am Freitag bekannt gegeben und lag bei 1,58. Der bisherige Höchstwert wurde im vergangenen Winter mit rund 15,5 verzeichnet.

