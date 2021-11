Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist gestiegen.

Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, beträgt der Wert nun 154,5 - nach 146,6 gestern und 130,2 vor einer Woche. Binnen eines Tages wurden 33.949 Neuansteckungen gemeldet. Das sind 5.912 mehr als am vergangenen Donnerstag. Zudem wurden 165 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Ansteckung registriert.



Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen in Kliniken neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner gab das RKI zuletzt mit 3,62 an. Der bisherige Höchstwert dieser sogenannten Hospitalisierungs-Inzidenz hatte im vergangenen Winter bei 15,5 gelegen.

